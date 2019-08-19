Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti
1 saat önce
Rusya'da sabit varlıklara yatırım bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara çıktı.
Rusya
'da sabit varlıklara yatırım bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:09
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