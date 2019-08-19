Son Dakika Haberleri: Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti
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Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti

1 saat önce

Rusya'da sabit varlıklara yatırım bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara çıktı.

Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti, System.String[]
Rusya'da sabit varlıklara yatırım bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 100,2 milyar dolara çıktı.
Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:09 
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