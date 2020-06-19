Rusya'da sağanak yağış nedeniyle hastaneyi su bastı - Son Dakika

Rusya'da sağanak yağış nedeniyle hastaneyi su bastı

Rusya, (DHA)- Rusya'nın St. Petersburg kentinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir hastaneyi su bastı. Yağış nedeniyle göle dönen hastanedeki suyun boşaltılmasının saatler sürdüğü belirtildi.

Rusya'yı sağanak yağış vurdu. Ülkenin en gözde kenti St. Petersburg'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Botkin Hastanesi'nin zemin katını su bastı. Su seviyesinin 50 santimetreyi bulduğu ve boşaltma işleminin saatler sürdüğü aktarıldı. Katın sadece personeller tarafından kullanıldığı, su baskınında herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.