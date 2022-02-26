Rusya'da sağlık uzmanı ve öğretmenlerden Putin'e "Savaşı durdur" çağrısı - Son Dakika
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Rusya'da sağlık uzmanı ve öğretmenlerden Putin'e "Savaşı durdur" çağrısı

26.02.2022 17:55
Rusya'da sağlık uzmanı ve öğretmenlerden Putin'e "Savaşı durdur" çağrısı

Rusya'da yüzlerce sağlık uzmanı ve öğretmen, başlattıkları kampanya ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ukrayna'da savaşı durdur" çağrısı yaptı.

Rusya'da yüzlerce sağlık uzmanı ve öğretmen, başlattıkları kampanya ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e " Ukrayna'da savaşı durdur" çağrısı yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına karşı başlatılan kampanyaya, şimdiye kadar ülkenin çeşitli bölgelerinden 6 bin 400'den fazla sağlık uzmanı ve 1300'ün üzerinde öğretmen katıldı.

Kampanya kapsamında öğretmenlerin Putin'e karşı yayımladığı mektupta, bu savaşın "felaket" olduğu ve "insan haklarının ihlal edildiği" kaydedildi.

"Öğrencilerimiz ölüyor"

"Bu savaş bizim değil" ifadesine yer verilen mektupta, "Öğretmeniz ve şiddetin kullanılması mesleğimizin doğasına aykırı. Savaşta öğrencilerimiz ölüyor. Bu savaş, kaçınılmaz olarak ülkemizdeki toplumsal sorunların daha da kötüleşmesine yol açacak. Savaş karşıtı protestoları destekliyoruz ve derhal ateşkesin sağlanmasını talep ediyoruz." denildi.

Sağlık uzmanlarının yayımladığı mektupta da insan hayatının korunması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Operasyonun devam ettiği bölgelerde, akrabalar, dostlar, hastalar ve meslektaşlarımız bulunuyor. (Putin'i) Askeri eylemleri derhal durdurmaya ve tüm siyasi sorunları barış yoluyla çözmeye çağırıyoruz."

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Vladimir Putin, Öğretmen, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da sağlık uzmanı ve öğretmenlerden Putin'e 'Savaşı durdur' çağrısı - Son Dakika


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