Rusya'da sanayinin çarkları şubatta yavaşladı

Rusya'da sanayi üretimi endeksi şubat 2021'de yıllık bazda yüzde 3,7 düşüş gösterdi.

Rusya'da sanayi üretimi endeksi şubat 2021'de yıllık bazda yüzde 3,7 düşüş gösterdi. Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Rusya'da sanayi üretimi şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 düştü. Ülkede sanayi üretimi ocak-şubat 2021 döneminde ise yıllık bazda yüzde 2,7 geriledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi 2020'de yüzde 3,1 küçülmüştü.

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