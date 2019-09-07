Son Dakika Haberleri: Rusya'da sandık gerginliği: Seçim Komisyonu Başkanı saldırıya uğradı; Facebook ve Google'a uyarı
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Rusya'da sandık gerginliği: Seçim Komisyonu Başkanı saldırıya uğradı; Facebook ve Google'a uyarı

58 dakika önce

Rusya 8 Eylül'de 'tartışmalı' yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülkede büyük gösterilere neden olan ve kritik olarak değelendirilen seçimler öncesi Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, elektroşoklu saldırıya uğradı.

Rusya'da sandık gerginliği: Seçim Komisyonu Başkanı saldırıya uğradı; Facebook ve Google'a uyarı, System.String[]

Rusya 8 Eylül'de 'tartışmalı' yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülkede büyük gösterilere neden olan ve kritik olarak değerlendirilen seçimler öncesi Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, elektroşoklu saldırıya uğradı. Rusya medya denetleme kurumu da Facebook, Google'a seçim yasakları için uyarı mesajı gönderdi.


Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yerel seçimlerin hemen öncesinde cuma günü evine giren maskeli bir kişinin elektroşoklu saldırısına uğradı.

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Eylül, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:30 
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