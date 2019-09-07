Rusya'da sandık gerginliği: Seçim Komisyonu Başkanı saldırıya uğradı; Facebook ve Google'a uyarı
58 dakika önce
Rusya 8 Eylül'de 'tartışmalı' yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülkede büyük gösterilere neden olan ve kritik olarak değelendirilen seçimler öncesi Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, elektroşoklu saldırıya uğradı.
Rusya 8 Eylül'de 'tartışmalı' yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülkede büyük gösterilere neden olan ve kritik olarak değerlendirilen seçimler öncesi Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, elektroşoklu saldırıya uğradı. Rusya medya denetleme kurumu da Facebook, Google'a seçim yasakları için uyarı mesajı gönderdi.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yerel seçimlerin hemen öncesinde cuma günü evine giren maskeli bir kişinin elektroşoklu saldırısına uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:30
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