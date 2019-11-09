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Rusya'da sarhoş sürücü yaşlılara çarptı

6 saat önce

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada, alkollü bir sürücü, karşıya geçmekte olan yaşlı 3 kişiye çarptı.

Rusya'da sarhoş sürücü yaşlılara çarptı, System.String[]

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kazada, alkollü bir sürücü, karşıya geçmekte olan yaşlı 3 kişiye çarptı.

Kaza, Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin Alatır şehrinde meydana geldi. Kazaya dair güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı 3 kişinin yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği görülüyor. Sağ şeritten giden araç yayalara yol vermek için dururken, sol şeritten gelen bir araç 3 kişiye çarpıyor. Yaşlı 3 kişi çarpmanın etkisiyle yolun farklı taraflarına savruluyor. Kaza sonrası trafikteki diğer araçların sürücüleri ve çevredekiler yerde yatan kazazedelerin yardımına koşuyor.Yetkililerin olayla ilgili yaptığı açıklamada, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı ve kaza anında sürücünün alkollü olduğu belirtildi.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:11 Kaynak: DHA
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