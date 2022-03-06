Son dakika haber... ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber... ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi

06.03.2022 19:19

Bir son dakika haberine göre Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması talebiyle izinsiz gösteriler gerçekleştirildi.

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması talebiyle izinsiz gösteriler gerçekleştirildi.

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa karşı düzenlenen eylemlere yüzlerce kişi katıldı.

Rusya'da "terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın çağrısıyla yapılan gösteriler öncesi, Moskova'nın merkezindeki cadde ve meydanlarda polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı ve barikatlar kuruldu.

Girişi kapatılan Kızıl Meydan yakınlarındaki Manej Meydanı'nda toplanan kalabalık, Rus yönetiminden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlamasını istedi.

St. Petersburg'daki "Gostinıy Dvor" isimli merkezin etrafında yüzlerce kişi savaş karşıtı slogan atarak pankartlarla yürüdü.

Çoğu genç olan göstericilere müdahalede bulunan polis, kimlik kontrolü yaptı ve eylemcilerden bazılarını gözaltına aldı.

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra Rusya'nın yaklaşık 50 kentinde düzenlenen gösterilerde, muhalif kaynaklara göre 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen savaş karşıtı eylemlerde 10 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Son dakika haber... ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi
Son dakika haber... ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi
Son dakika haber... ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi

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Petersburg, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika


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