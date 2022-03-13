Son dakika haberleri! Rusya'da savaş karşıtı gösterilere polisten yine sert müdahale - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Rusya'da savaş karşıtı gösterilere polisten yine sert müdahale

13.03.2022 16:01

Son dakika gündem haberine göre - Rusya'da savaş karşıtı gösterilere polisten yine sert müdahale Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı çıkan Ruslar yine meydanlara çıkınca polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

- Rusya'da savaş karşıtı gösterilere polisten yine sert müdahale

MOSKOVA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı çıkan Ruslar yine meydanlara çıkınca polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından meydanlara çıkarak savaş karşı gösteriler düzenleyen Ruslara polis yine müdahalede bulundu. Rus polisinin müdahalelerine rağmen meydanlardan çekilmeyen birçok kişi, her pazar olduğu gibi Moskova'daki Kızıl Meydan başta olmak üzere birçok kentte sokaklara çıktı. Özellikle Moskova'daki gösterilerde Rus polisinin savaş karşıtlarına müdahalesi gecikmedi. Birçok kadın gösterici yaka paça gözaltına alındı ve polis şiddetine maruz kaldı. Yekaterinburg ve St. Petersburg kentlerinde de onlarca kişi savaş karşıtı gösteriler düzenlemek isterken Rus polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

Gözaltı sayıları açıklandı

Rusya'da insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında çalışan sivil toplum örgütü OVD-Info, bugünkü gözaltı rakamlarını yayınladı. TSİ 15.00'e kadar Rusya'nın 24 şehrinde düzenlenen gösterilerde 268 kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, Moskova'da ise 89 kişinin gözaltında tutulduğu aktarıldı. Yine OVD-Info'nun verilerine göre Rusya topraklarında 24 Şubat'tan beri yapılan savaş karşıtı gösterilerde 14 bin 250 kişinin gözaltına alındığı rapor edildi.

Son dakika haberleri! Rusya'da savaş karşıtı gösterilere polisten yine sert müdahale
Son dakika haberleri! Rusya'da savaş karşıtı gösterilere polisten yine sert müdahale
Son dakika haberleri! Rusya'da savaş karşıtı gösterilere polisten yine sert müdahale

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Moskova, Ukrayna, Savaş, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Rusya'da savaş karşıtı gösterilere polisten yine sert müdahale - Son Dakika


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