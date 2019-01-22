Son Dakika Haberleri: Rusya'da Savaş Uçağı İnişi Sırasında Kaza Yaptı

Rusya'da Savaş Uçağı İnişi Sırasında Kaza Yaptı

16 dakika önce

Tu-22M3 savaş uçağı Murmansk Oblastı'nda bulunan askeri hava üssüne inişi sırasında kaza yaptı.

Rusya'da Savaş Uçağı İnişi Sırasında Kaza Yaptı, System.String[]
Tu-22M3 savaş uçağı Murmansk Oblastı'nda bulunan askeri hava üssüne inişi sırasında kaza yaptı. 

Tass ajansında yer alan haberde, "Tu-22M3 savaş uçağı Murmansk Oblastı'nda iniş sırasında kaza yaptı. Olay Moskova saatiyle 13: 40 sıralarında meydana geldi" denildi. 

İlk bilgilere göre, mürettebattan 2 kişi sağ kurtuldu. Açıklamada, "Mürettebat komutan, komutan yardımcısı, uzman ve operatör olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. İki kişi canlı kurtuldu" ifadesi kullanıldı. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Dünya
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