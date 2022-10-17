Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var

17.10.2022 19:18

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk şehrinde Su-34 tipi savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü. Uçağın düşme sebebi olarak kalkıştan hemen sonra motorun alev alması gösterilirken, 9 katlı binada yangın başladı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" denildi.

YAKIT TANKI PATLADI

Pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlattığı ifade edilen açıklamada, pilotun raporuna göre uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu aktarılarak, düşen uçağın yakıt tankının patladığı belirtildi.

Rusya'da savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Gökyüzünü alevler kapladı

BİNADA YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçağın düştüğü binada yangın çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Kaynak: İHA

Krasnodar, Rusya, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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