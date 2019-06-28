Rusya'da sel sebebiyle havalimanı girişleri kapatıldı
2 saat önce
Rusya'da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar polis tarafından kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
Rusya'da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar polis tarafından kapatıldı.
Şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu başkent Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'na giden yollar kapatıldı. TASS'ta yer alan habere göre, havalimanının 'B Terminali' girişi sel sebebiyle kapatılırken; havalimanına giden yollarda 3 kilometreye varan yoğun trafik oluştu. Havalimanı basın servisi, insanlara alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir otobüsün içerisini su bastığı görüldü.
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