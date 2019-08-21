Son Dakika Haberleri: Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı
Son Dakika Dünya Haber

Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı

59 dakika önce

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, selde mahsur kalan 6 kediyi kurtardı.

Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı, System.String[]


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, selde mahsur kalan 6 kediyi kurtardı.
Rusya'nın Habarovsk şehrinde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel, insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Selde sular altında kalan bir evde 3 kedi olduğunu rapor alan EMERCOM ekipleri, kedileri kurtarmak için harekete geçti. Ancak, sular altındaki evdeki 3 kediyi kurtarmaya giden ekipler, evin yakınında bulunan bir ağaca tırmanmış, miyavlayan 1 kedi ve 2 yavru kedi daha buldu. Kedilerin kurtarılma anları saniye saniye ekiplerin kameralarınca kaydedildi.
EMERCOM'dan yapılan açıklamada, kedilerden birinin, kurtarma ekipleri tarafından sahiplenildiği duyuruldu.

- Ayaz
Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia
Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu önerisi: Yeni fikirlere ihtiyaç var Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da selde mahsur kalan kediler böyle kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]