Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldi
28 dakika önce
– Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 21'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05 Kaynak: DHA
– Rusya
'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 21'e yükseldi.
Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 14: 00 itibariyle Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca, sel nedeniyle 41'i çocuk olmak üzere 313 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 6 bin 400 kişinin yaşadığı 2 bin 700 konutun da halen kullanılamaz durumda olduğuna yer verildi.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı
Define arayan baba-oğul 10 metrelik çukurda ölü bulundu!
Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı (1)