Son Dakika Haberleri: Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldi
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Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldi

28 dakika önce

– Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 21'e yükseldi.

Rusya'da selde ölü sayısı 21'e yükseldi, System.String[]
Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 21'e yükseldi.
Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 14: 00 itibariyle Rusya'nın Irkutsk bölgesinde meydana gelen selde 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca, sel nedeniyle 41'i çocuk olmak üzere 313 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 6 bin 400 kişinin yaşadığı 2 bin 700 konutun da halen kullanılamaz durumda olduğuna yer verildi.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05 Kaynak: DHA
Dünya
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