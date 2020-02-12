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Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır
13 dakika önce
Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Semaverle Rus çayı festivali.
Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Rus çayı festivalinin baş aktörü semaver. Rusların geleneksel çay demleme aleti olarak bilinen semaverin kökenleri 18. yüzyıla kadar dayanıyor.
Festivalin en dikkat çekici etkinliğini, semaverle hızlı çay kaynatma yarışması oluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:00
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