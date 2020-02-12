Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır - Son Dakika Dünya

Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır

13 dakika önce

Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Semaverle Rus çayı festivali.

Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır, System.String[]

Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Rus çayı festivalinin baş aktörü semaver. Rusların geleneksel çay demleme aleti olarak bilinen semaverin kökenleri 18. yüzyıla kadar dayanıyor.


Festivalin en dikkat çekici etkinliğini, semaverle hızlı çay kaynatma yarışması oluşturuyor.

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Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:00 
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