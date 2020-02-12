Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır - Son Dakika Dünya

Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır

6 saat önce

Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor.

Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Semaverle Rus çayı festivali. View on euronews

Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır

Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:06 
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