Son Dakika › Dünya › Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır - Son Dakika Dünya
Rusya'da semaver çayı festivali: Hızlı kaynatan kazanır
6 saat önce
Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor.
Rusya'nın Klin kenti her yıl çay tiryakilerini semaver etrafında buluşturan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Semaverle Rus çayı festivali. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:06
Son Dakika Rusya Dışişleri: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Haseke'de halka ateş açtığını öne sürdü