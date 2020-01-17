Rusya'da sermaye çıkışı azaldı - Son Dakika
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Rusya'da sermaye çıkışı azaldı

6 saat önce

Rusya'da sermaye çıkışının, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 57,6 azalarak 26,7 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Rusya'da sermaye çıkışı azaldı, System.String[]

Rusya'da sermaye çıkışının, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 57,6 azalarak 26,7 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede 2018'de sermaye çıkışının 63 milyar dolar iken, rakamın, 2019'da 26,7 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl özellikle dış borç ödemelerinin 2018'e kıyasla daha az olduğu, bu nedenle sermaye çıkışında düşüşün devam ettiği belirtildi.

Rusya'nın ticaret fazlasının ise 2019'da bir önceki yıla göre 194,4 milyar dolardan 163,1 milyar dolara gerilediğine vurgu yapıldı

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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