Rusya'da "siber hırsızlıklar" 2020'de yüzde 52 arttı

Rusya'daki siber hırsızlık olaylarında geçen yıl önemli yükseliş yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Siber saldırılar nedeniyle vatandaşların maddi kaybı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 52 artarak 9,8 milyar rubleye çıktı." denildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, nakit dışı para transferlerinin artması nedeniyle ülkedeki siber hırsızlık olaylarının da arttığına işaret edildi.

Rusya 'daki siber saldırılar nedeniyle vatandaşların maddi kaybının 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 52 artarak 9,8 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

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