Rusya'da sıcak hava

Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye ekipleri, sıcaktan bunalan çocukların yardımına yetişti. Çocuklar, belediye aracından sıkılan suyun altında serinlemeye çalıştı.
Kaynak: AA
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