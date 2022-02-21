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Rusya'da sınır kontrol noktasına roket düştü - Son Dakika

Rusya'da sınır kontrol noktasına roket düştü

21.02.2022 15:09

Ukrayna'nın doğusunda süren çatışmalar sırasında Rusya'nın Rostov kentindeki bir sınır kontrol noktasına roket düştüğü bildirildi.

Ukrayna'nın doğusunda süren çatışmalar sırasında Rusya'nın Rostov kentindeki bir sınır kontrol noktasına roket düştüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde Kiev askerleri ve ayrılıkçı milisler arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna topraklarından ateşlenen bir roket, 09: 50 sıralarında, Rusya FSB Sınır Muhafız Birimi'nin Rostov kentindeki Ukrayna - Rusya sınırında bulunan kontrol noktasına düştü" denildi. Açıklamada kontrol merkezinin, sınıra 150 metre mesafede olduğu ve düşen roket nedeniyle kontrol noktasının tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Düşen roket nedeniyle kimsenin zarar görmediği aktarılırken, en fazla etkilenen bölgenin Rostov kentine bağlı Neklinovsky ilçesinin Shcherbakovo köyü olduğu bildirildi.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA

Ukrayna ordusu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kullanılan bir sınır tesisini bombaladığını reddederek, bombalama haberlerini "sahte haber" olarak nitelendirdi. Ukraynalı askeri sözcü Pavlo Kovalchuk, "Bu yalan haberleri engelleyemedik, ancak sivillere ve Rostov bölgesindeki bölgelere ateş etmediğimizi her zaman vurguluyoruz" dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Rusya'da sınır kontrol noktasına roket düştü
Rusya'da sınır kontrol noktasına roket düştü
Rusya'da sınır kontrol noktasına roket düştü

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Ukrayna, Rostov, Rusya, Roket, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da sınır kontrol noktasına roket düştü - Son Dakika


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