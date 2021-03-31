Rusya'da sirk eğitmenin belini kıran fillere gösteriden men cezası

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da iki hafta önce sirkte kavga eden iki fil bu kez de eğitmenin belini kırdığı gerekçesiyle gösterilerden men edildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da iki hafta önce ziyaretçilerin oturduğu tribünde yakın bölgede kavga eden iki fil bu kez de sirk eğitmenini Eduard Sheishenbekov'un (29) belini kırdı. Yerel medya, eğitmen Sheishenbekov'un hafta sonu düzenlenen gösteride kavga eden iki fili ayırmaya çalıştığı sırada aldığı darbenin etkisiyle belinin kırıldığını aktardı.Sheishenbekov'un omurga ve kaburgalarında kırık, akciğerinde ise delik oluştuğu kaydedildi.Jenny ve Magda adlı yaramaz fillere gösterilerden men cezası verildiği açıklandı.