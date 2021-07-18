Rusya'da sirkte gösteri yapan ayı terbiyecisine saldırdı - Son Dakika

Rusya'da bir sirkte gösteri yapan ayı bir anda sinirlenerek terbiyecisine saldırdı.

Rusya'nın Saratov kentinde bir sirk çadırında yapılan gösterilere birçok aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Bir erkek ve bir kadın terbiyeci sahnede ayı ile gösteri yaptığı sırada ayı bir anda terbiyeci kadına saldırdı. Kadının ayının boynuna halka geçirmeye çalıştığı anda yaşanan saldırı büyük paniğe neden oldu. Ayı kadının bacağını tuttuğu sırada perdenin arkasındaki başka bir görevli ayıyı kucaklayarak kadını kurtardı. Terbiyecinin saldırıdan hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi.

Sirkte yaşanan ayı saldırısından sonra Saratov Soruşturma Komitesi memurları çadırda inceleme yaptı. Sirkte bulunan 4 ayının veterinerler tarafından incelemeye alındığı, ayının tasmalı olmasının daha büyük bir facianın önüne geçtiği belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü açıklanırken, sirkin soruşturma süresince kapalı olacağı belirtildi. - MOSKOVA