Son Dakika Haberleri: Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü
Son Dakika Güncel Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü

Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü

1 saat önce

Anma töreninden görüntü MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü öncesi, hayatını kaybedenlerin yakınları, Lubyanka Meydanındaki anıta kandil ve karanfil bıraktı.

Anma töreninden görüntü

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü öncesi, hayatını kaybedenlerin yakınları, Lubyanka Meydanındaki anıta kandil ve karanfil bıraktı.

Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:11 Kaynak: AA
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