Rusya'da Siyasi kurbanları için anma günü
1 saat önce
Anma töreninden görüntü MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü öncesi, hayatını kaybedenlerin yakınları, Lubyanka Meydanındaki anıta kandil ve karanfil bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:11 Kaynak: AA
Anma töreninden görüntü
MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki (SSCB) Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma Günü öncesi, hayatını kaybedenlerin yakınları, Lubyanka Meydanındaki anıta kandil ve karanfil bıraktı.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya açıklaması: Kısa sürede ortak devriyeler başlayacak Rusya Savunma Bakanlığı 34 bin terör örgütü YPG mensubunun güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Sergey Lavrov sürprizi