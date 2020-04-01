Rusya'da "sokağa çıkma izni" kuyruğu

Rusya, (DHA)- Rusya'nın Saratov kentinde yarından itibaren koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlayacak olan sokağa çıkma yasağı için işverenler ve işçiler izin belgelerini almak için hükümet binalarının önlerine koştu. Uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Rusya'nın Saratov kentinde koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yarından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yetkililer, sokağa çıkma yasağı konusunda işverenler ve işçilere özel izin verileceğini duyurdu. Söz konusu izni almak için hükümet binalarının önlerine koşan işveren ve işçiler, uzun kuyruklar oluşturdu.