Rusya'da sokaklar böyle dezenfekte edildi - Son Dakika

Rusya'da sokaklar böyle dezenfekte edildi
6 saat önce
Rusya'da sokaklar böyle dezenfekte edildiTuba KARA, (DHA) Rusya'nın başkenti Moskova ve Çelyabinsk şehrinde koronavirüs(Covid-19) önlemleri kapsamında sokaklar araçlarla dezenfekte edildi.
Rusya'da sokaklar böyle dezenfekte edildi
Tuba KARA, (DHA) Rusya'nın başkenti Moskova ve Çelyabinsk şehrinde koronavirüs(Covid-19) önlemleri kapsamında sokaklar araçlarla dezenfekte edildi. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Rus hükümeti, dünya genelini etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında başkent Moskova ve en büyük şehirlerinden biri olan Çelyabinsk kentinin sokaklarını belediyenin temizlik araçları ve askeri araçlarla dezenfekte etti. Dezenfekte işleminde görevli birçok personel ve araç sokakları gezerek dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:38 Kaynak: DHA
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