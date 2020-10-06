Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 237 bin 504'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 615 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 237 bin 504'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 118 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 21 bin 663'e ulaştığını açıkladı.
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