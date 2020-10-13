Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 326 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 326 bini geçti

13.10.2020 11:14
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 326 bini geçti, System.String[]

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 868 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesiyle, salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 868 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesiyle, salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 868 kişide virüsün görülmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e çıktı. Günlük vaka sayısı üç gündür 13 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 244 artarak 22 bin 966, sağlığına kavuşanların sayısı 7 bin 550 artışla 1 milyon 31 bin 785 oldu.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1'den yüzde 1,1'e yeniden çıkarken, yeni vakaların yüzde 28,1'inde semptom görülmedi.

Toplam test sayısı 51 milyon 300 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 618 artarak 339 bin 431'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 58 artışla 5 bin 687'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 172 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 51 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 13 bin 592, 11 Ekim'de ise 13 bin 634 vaka görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Koronavirüs, Rusya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 326 bini geçti - Son Dakika Dünya

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