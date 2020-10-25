Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 513 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 1 milyon 513 bin 877'ye, ölenlerin sayısı 26 bin 50'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 710 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 513 bin 877'ye çıktı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 229 artışla 26 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı da 7 bin 704 artışla 1 milyon 138 bin 522'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı 2 gün art arda yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 26,7'sinde hastalık belirtileri görülmedi.

Toplam test sayısı 57 milyon 300 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 455 artarak 395 bin 816, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 68 artışla 6 bin 380'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 550 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 57 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 23 Ekim'de 17 bin 340 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.