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Rusya'da son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

24.06.2021 12:24
Rusya'da son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son 24 saatte 20 bin 182 ile 24 Ocak'tan bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" görülürken, toplam vaka sayısı 5 milyon 388 bini geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son 24 saatte 20 bin 182 ile 24 Ocak'tan bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" görülürken, toplam vaka sayısı 5 milyon 388 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 568 kişinin hayatını kaybetmesiyle 28 Ocak'tan bu yana "en yüksek günlük can kaybı" yaşandı. Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 131 bin 463'e çıktı.

Son 24 saatte 20 bin 182 kişide virüsün tespit edilmesiyle 24 Ocak'tan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 388 bin 695 yükseldi.

341 bin 617 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da, iyileşen sayısı 13 bin 505 artarak 4 milyon 915 bin 615'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 598 artarak 1 milyon 315 bin 841'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artışla 21 bin 778'e çıktı.

Haziran başında vakalarda sıçrama

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Mayıs sonu ve haziran başında 10 binin altında olan günlük vaka sayısı, 9 Haziran'da 10 binin üzerine çıkmıştı.

Kısa sürede büyük bir sıçramayla günlük vaka sayısı 14 Haziran'da 14 bin 723, 19 Haziran'da 17 bin 906 olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19'a karşı tedbirler alınmıştı

Salgında vaka sayılarının artmasıyla Rusya'nın birçok bölgesinde Kovid-19'a karşı önlemler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Tedbirlerin sertleştirildiği Moskova'da, aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saatte Kovid-19 testi yaptıranlar, restoran ve kafeleri ziyaret edebilecek. Bunun için aşı olanlar, barkod (QR kod) sistemi kullanabilecek.

Futbol taraftar merkezleri ile dans alanlarının kapatıldığı şehirde, eğlence ve spor etkinlikleri, barkod (QR kod) sisteminin kullanımıyla 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenebilecek.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St.Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Koronavirüs, Haziran, Rusya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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