Son dakika haberleri | Rusya'da Kovid-19'dan günlük ölü sayısı 442 ile en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Rusya'da Kovid-19'dan günlük ölü sayısı 442 ile en yüksek seviyeye ulaştı

17.11.2020 11:26
Son dakika haberleri | Rusya'da Kovid-19'dan günlük ölü sayısı 442 ile en yüksek seviyeye ulaştı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 442 ile "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 34 bine yaklaştı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 442 ile "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 34 bine yaklaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 22 bin 410 artarak 1 milyon 971 bin 13'e, iyileşen sayısı ise 22 bin 55 artışla 1 milyon 475 bin 904'e ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle 442 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 33 bin 931'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olurken, yeni vakaların yüzde 24,8'inde salgın belirtileri görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 882 artarak 522 bin 456'ya, hayatını kaybeden sayısı ise 74 artışla 7 bin 933'e yükseldi.

Kovid-19 hastası tek testle taburcu olacak

Rusya'da İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 438 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 69 milyon 500 bini geçtiği belirtildi.

Kovid-19 hastalarının tedavi sürecindeki ilk testinin negatif çıkması halinde taburcu olacağı vurgulanan açıklamada, "Taburcu edilecek şahsın testi pozitif çıkarsa, üç gün aralıkla ikinci test yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 9 Kasım'da 21 bin 798 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştı.

Koronavirüs, Rusya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Rusya'da Kovid-19'dan günlük ölü sayısı 442 ile en yüksek seviyeye ulaştı - Son Dakika Dünya


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