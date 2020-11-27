Rusya'da son 24 saatte 27 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 27 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

27.11.2020 13:55
Rusya'da son 24 saatte 27 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 27 bin 543 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı görülürken, toplam vaka sayısı 2 milyon 215 bini geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 27 bin 543 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı görülürken, toplam vaka sayısı 2 milyon 215 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 496 artarak 38 bin 558'e, iyileşen sayısı ise 26 bin 682 artışla 1 milyon 712 bin 174'e ulaştı.

Son 24 saatte 27 bin 543 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 215 bin 533'e yükseldi. Böylece vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 7 bin 918 artarak 585 bin 95'e, hayatını kaybeden sayısı ise 77 artışla 8 bin 680'e yükseldi.

"EpiVakKorona" aşı adayının toplu aşılamasına 2021'de başlanacak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 543 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ve böylece toplam test sayısının 74 milyon 800 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının toplu aşılamasına 2021'de başlanacağı ifade edildi.

400 binden fazla Rus askeri aşılanacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 bin 500'den fazla Rus askerinin aşılandığını belirterek, "Toplam 400 binden fazla askere aşının yaptırılması planlanıyor." dedi.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, dün 25 bin 487 vaka görülmüş, 524 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19'a karşı yeniden alınan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmiş, ülkede 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Koronavirüs, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da son 24 saatte 27 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika


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