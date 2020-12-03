Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

03.12.2020 11:11
Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana, son 24 saatte 28 bin 145 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 375 bini geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana, son 24 saatte 28 bin 145 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 375 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 554 artarak 41 bin 607'ye, sağlığına kavuşan kişi sayısı da 29 bin 502 artışla 1 milyon 859 bin 851'e ulaştı.

Virüsün son 24 saatte 28 bin 145 kişide tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 375 bin 546'ya çıktı. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 750 artarak 625 bin 189'a, virüse bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 73 artışla 9 bin 126'ya yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, ülkede yapılan toplam test sayısının 77 milyon 600 bini aştığını duyurdu.

Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 25 bin 345 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 589 kişinin hayatını kaybetmesiyle de "en yüksek" günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçmişti.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kovid-19 karşı toplu aşılamanın gelecek hafta başlatılması talimatını vermişti.

Koronavirüs, Rusya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika Dünya


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