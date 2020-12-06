Rusya'da son 24 saatte 29 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 29 bin 39 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 457 artarak 43 bin 141'e, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 21 bin 342 artışla 1 milyon 937 bin 738'e ulaştı.

Son 24 saatte 29 bin 39 kişinin virüse yakalanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 460 bin 770'ya çıktı. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,2 olarak açıklandı.

Toplam test sayısı 79 milyonu aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 512 artarak 647 bin 562'ye, virüse bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 72 artışla 9 bin 349'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, ülkede yapılan toplam test sayısının 79 milyon 300 bini aştığını duyurdu.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak'ta tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart'ta kaydedildiği ülkede, dün 28 bin 782 vaka görülmüş, 508 kişi yaşamını yitirmişti.

Kovid-19'a karşı yeniden başvurulan tedbirler kapsamında 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğunun getirildiği Rusya'da, 23.00-06.00 saatlerinde eğlence mekanı, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama dün başlamıştı.