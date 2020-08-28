Rusya'da son 24 saatte 4 bin 829 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 829 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 980 bin 405'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 829 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 980 bin 405'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 110 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 914'e ulaştığını açıkladı.