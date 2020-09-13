Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 62 bin 811'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 449 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 62 bin 811'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 94 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 18 bin 578'e ulaştığını açıkladı.