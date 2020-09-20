Rusya'da son 24 saatte 6 bin 148 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 148 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 103 bin 399'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 148 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 103 bin 399'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 79 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 418'e ulaştığını açıkladı.