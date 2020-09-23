Rusya'da son 24 saatte 6 bin 431 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 431 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 122 bin 241'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 431 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 122 bin 241'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 150 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 799'a ulaştığını açıkladı.