Rusya'da son 24 saatte 6 bin 556 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 566 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 566 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 654 bin 405'e ulaştı.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 556 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 654 bin 405'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 216 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 536'ya ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:51 Kaynak: DHA
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