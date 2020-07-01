Rusya'da son 24 saatte 6 bin 556 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 566 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 654 bin 405'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 556 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 654 bin 405'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 216 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 536'ya ulaştığını açıkladı.