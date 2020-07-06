Rusya'da son 24 saatte 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 687 bin 862'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 687 bin 862'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 135 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 10 bin 296'ya ulaştığını açıkladı.