Rusya'da son 24 saatte 6 bin 65 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 65 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 97 bin 251'e ulaştı.
Rusya'da son 24 saatte 6 bin 65 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 97 bin 251'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 144 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 339'a ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:13 - Kaynak: DHA
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