Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 641 bin 156'ya ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 719 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 641 bin 156'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 93 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 166'ya ulaştığını açıkladı.