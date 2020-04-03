Son Dakika › Dünya › Rusya'da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya
Rusya'da son 24 saatte 601 yeni koronavirüs vakası
6 saat önce
Rusya'da son 24 saatte 601 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rusya'da son 24 saatte 601 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 149'a çıktı.
Rusya'da bir günde 601 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 149'a yükseldi. Ülkede testleri pozitif çıkan 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı. Ülkede 281 kişinin iyileşerek taburcu olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİNİN CENAZESİNİ TAŞIMA TARTIŞMASI