Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 151 bin 438'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 867 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 151 bin 438'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 99 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 324'e ulaştığını açıkladı.