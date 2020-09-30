Rusya'da son 24 saatte 8 bin 481 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 481 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 176 bin 286'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 481 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 176 bin 286'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 177 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 20 bin 722'ye ulaştığını açıkladı.