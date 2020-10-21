Rusya'da sosyal medya fenomeni, konuk ettiği kadını canlı yayında darbetti - Son Dakika

Rusya'da sosyal medya fenomeni, konuk ettiği kadını canlı yayında darbetti

21.10.2020 21:50
Rusya'da sosyal medya fenomeni, konuk ettiği kadını canlı yayında darbetti, System.String[]

Rusya'da sosyal medya fenomeni Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını canlı yayında darbetti.

Rusya'da sosyal medya fenomeni Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını canlı yayında darbetti. Canlı yayında Burim'in kendisinden 'çıplak fotoğraflarını' istediğini belirten Efremova, daha sonra Burim tarafından darbedildi.

Rusya'da 'Mellstroy' lakaplı 680 bin takipçili sosyal medya fenomeni Andrei Burim, canlı yayın sırasında Alena Efremova adlı kadını, başını masaya defalarca vurarak darbetti. Efremova, canlı yayında Burim'in kendisinden 'çıplak fotoğraflar' istediğini söyledi. Burim ise böyle bir şeyin olmadığını söyledikten sonra Efremova'nın başını tutarak masaya vurdu.

RUS KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp olayı üzerine yaralanan Efremova, hastaneye giderek tedavi oldu. Rus medyasında yer alan haberde, Efremova'nın Burim'den şikayetçi olduğu aktarıldı.

Sosyal Medya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya'da sosyal medya fenomeni, konuk ettiği kadını canlı yayında darbetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez İngiliz taraftarlar, cinsel ilişki sırasında David Beckham'ı düşünüyor Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı
Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu         
21:52
Fransa'da iki kadın, Fransa'da iki kadın, "Pis Araplar" deyip Müslüman kadınlara bıçakla saldırdı         
21:34
Sisal Şans, 'Numaralar fısıldandı' iddiasını rapor ile yalanladı Sisal Şans, 'Numaralar fısıldandı' iddiasını rapor ile yalanladı         
21:04
Bursa'da Gelecek Partisi'nden erken kopuş! İlçe Başkanı dahil 30 kişi istifasını verdi Bursa'da Gelecek Partisi'nden erken kopuş! İlçe Başkanı dahil 30 kişi istifasını verdi         
20:38
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim         
20:01
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberini yalanladı         
19:40
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak         
16:18
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 22:00:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da sosyal medya fenomeni, konuk ettiği kadını canlı yayında darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei