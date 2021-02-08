Rusya'da sosyal medya fenomeni, lüks araçla böyle kaza yaptı - Son Dakika

Rusya'da ünlü bir lüks araç markasının galerisine giden Mikhail Litvin, burada araçlardan birini denerken gaz ile fren pedallarını karıştırdı ve galerinin cam vitrinine çarptı. Aracın ön kısmında hasar oluştuğu görüldü.

Rusya'da sosyal medya fenomeni Mikhail Litvin, lüks bir araç markasına ait galeriye giderek, buradaki araçlardan birini denemeye başladı. Ancak aracın kontrolünü kaybeden Litvin, galerinin cam vitrine çarptı. Söz konusu olay üzerine Litvin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gaz ile fren pedallarını karıştırdığını ifade etti. Rus medyası, Litvin'in lüks araçlarla bu tarz 'şakalar' yaptığını duyurarak, yanında kameramanın da olmasının Litvin'in aracı bilerek çarpmış olabileceğine yönelik iddiaları güçlendirdiğini bildirdi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.