Rusya'da stadyumlarda alkol satışının yasaklanması gündemde - Son Dakika
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Rusya'da stadyumlarda alkol satışının yasaklanması gündemde

6 saat önce

Rusya'da maçlarda artan şiddet olaylarına karşı önleyici tedbirlerden ilki olan alkol satışının yasaklanması, Duma'da oluşturulan komisyonda kabul edildi.

Rusya'da stadyumlarda alkol satışının yasaklanması gündemde, System.String[]

Rusya'da maçlarda artan şiddet olaylarına karşı önleyici tedbirlerden ilki olan alkol satışının yasaklanması, Duma'da oluşturulan komisyonda kabul edildi.


Rusya liginde hemen hemen her hafta yaşanan şiddet olayları nedeniyle Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Duma Meclisinde çalışma başlatıldı. Duma Başkan Yardımcıları Igor Lebedev ve Dmitry Svishchev'in önerileriyle oluşturulan komisyonda, şiddetin en önemli nedeninin alkol tüketimi olduğu ifade edildi. Söz konusu önerinin ardından oluşturulan komisyonda milletvekilleri maçlarda alkol tüketiminin ve satışının yasaklanması konusunda oylama yaptı. Oylamada 16 milletvekili alkol tüketim ve satışının yasaklanmasını onaylarken 1 milletvekili ise ret oyu kullandı.


Öneri parlamentoya gönderilecek


Komisyonda resmen kabul edilen önerinin parlamentoya sunulmasının ardından onaylanması bekleniyor. Önerinin son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onaylaması halinde Rusya ligindeki tüm futbol müsabakalarında alkol satışı ve tüketimi resmen yasaklanmış olacak.


Rusya liginde her hafta yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik güçleriyle çatışan, güvenlik güçlerini protesto eden taraftar grupları ise komisyonda kabul edilen öneriye sosyal medya üzerinden tepki göstermeye başlarken, tepkilerin tribünlere yansımasından korkulduğu ifade edildi. - MOSKOVA

Milletvekili, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:11 Kaynak: İHA
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