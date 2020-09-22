Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü - Son Dakika

Rusya Hava Kuvvetlerinde önemli yere sahip çift motorlu Su-30, avcı uçağı olarak tanımlanıyor.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, uçağın düşme nedeninin henüz belirlenmediği, olay yerine Rusya'nın Batı Askeri Bölgesinden ekip gönderildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

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