Son Dakika Haberleri: Rusya'da sürat teknesinde patlama
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Rusya'da sürat teknesinde patlama

1 saat önce

Rusya'nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.

Rusya'da sürat teknesinde patlama, System.String[]

Rusya'nın Soçi kentinde iskeleye yaklaştığı sırada bir sürat teknesinde patlama meydana geldi.


Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan tatil şehri Soçi'de bir sürat teknesinde iskeleye yaklaşırken patlama oldu. Sürat teknesinin motorunda meydana gelen patlamanın ardından kaptan denize atladı. Patlamanın etkisiyle alev alan teknenin büyük bir kısmı yandı. Teknenin kaptanı ise kazadan yara almadan kurtuldu.


Teknenin patlama anı plajda bulunan bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. - SOÇİ

Karadeniz, Rusya, Soçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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