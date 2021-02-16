Rusya'da Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı başladı - Son Dakika

Rusya'da Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı başladı

16.02.2021 13:56
Rusya'da Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı başladı, System.String[]

Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye, İran, Esad rejimi, Suriye muhalefetinden heyetlerin yanı sıra Birlemiş Milletler (BM) temsilcilerinin katıldığı "Suriye" konulu 15. Garantörler Toplantısı Soçi kentinde başladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye, İran, Esad rejimi, Suriye muhalefetinden heyetlerin yanı sıra Birlemiş Milletler (BM) temsilcilerinin katıldığı "Suriye" konulu 15. Garantörler Toplantısı Soçi kentinde başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, "Suriyeli muhalefet temsilcilerinden Rusya-Türkiye arasındaki anlaşmaların uygulanmasını engelleyen gruplardan ayrılmaları gerektiğini konuşacağız" dedi.

Suriye'de yeniden istikrarın sağlanması için Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştirdiği Astana formatındaki görüşmelerin devamı niteliğinde olan Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı, Rusya'nın Soçi kentinde başladı. Astana formatının garantörü olan Türkiye, İran ve Rusya heyetlerinin yanı sıra toplantıda Esad rejimi, Suriye muhalefet temsilcileri ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen önderliğindeki BM temsilcileri bulunuyor.

İki gün sürecek toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya ABD'nin de davet edildiğini, fakat ABD tarafından olumlu cevap gelmediğini söyleyen Lavrantyev, "ABD'liler şu anda kendi iç meseleleriyle ilgileniyor ve görünüşe göre Suriye konusunda nasıl bir tutum izleyecekleri üzerinde karar vermediler. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ MUHALEFETİN TEMSİLCİLERİNDEN RUSYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ ANLAŞMALARI ENGELLEYEN GRUPLARDAN AYRILMALARI GEREKTİĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

İdlib'de Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmaların uygulanmasındaki zorluklara değinen Lavrentyev, "Suriyeli muhalefetin temsilcileriyle derin bir görüşme gerçekleştireceğiz. Onlarla radikal gruplardan ayrılmaları gerektiğini konuşacağız. Özellikle de İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan, şu anda bu bölgeyi kontrol eden ve temas hattındaki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaları engelleyen gruplardan" diye konuştu.

"DEAŞ'IN SURİYE'DEKİ HÜCRELERİNDE KIPIRDANMALAR VAR"

Suriye'de DEAŞ'ın bazı hücrelerinin kaldığını aktaran Lavrantyev, "Kuzeybatı bölgesindeki çatışmalarda bir artış var. Ayrıca orada bulunan radikal gruplarda da bir hareketlenme söz konusu. Durum oldukça endişe verici" ifadelerini kullandı. Gerginliğin ve yeni bir silahlı çatışma dalgasının oluşmasını engellemek için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Lavrantyev, "Zira bunun yalnızca Suriye için değil, bölgenin tamamı için büyük olumsuz sonuçları olur. Bir kez daha tekrarlıyorum, teröristlerin tamamen ortadan kaldırılması hala zaruri bir durum. Teröristlerle tavizler üzerinden anlaşmaya varılamaz" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'da Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı başladı - Son Dakika


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