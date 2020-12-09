Rusya'da sürücü arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi - Son Dakika

Rusya'da sürücü arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
09.12.2020 12:09
Rusya'da bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi.
– Rusya'da bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. O anlar caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Rusya'da Torneva ve Rovio caddelerinin kesiştiği noktada 60 kilometre hızla seyreden bir kişi aracına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücülerin korna çalarak sürücüyü uyardığı ifade edildi. Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin kendisini bırakan sahibinin olduğu aracın arkasından koştuğu görülürken, o sırada yoldan geçen başka biri tarafından kurtarıldğı ifade edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
- Rusya
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